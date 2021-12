GRID Legends : On y a joué, un jeu de course ambitieux ? Preview en vidéo

Annoncé plus tôt dans l’année, GRID Legends s’est laissé approcher par notre équipe. Nous avons ainsi pu y jouer en avant-première, sur un contenu limité, afin d’appréhender les premières sensations de ce jeu de course développé par Codemasters. Projet ambitieux du studio britannique, qui souhaite proposer une expérience immersive, le titre semble tenir ses promesses pour l’instant, comme on vous l’explique dans cette vidéo.

Rappelons que GRID Legends a dévoilé sa date de sortie il y a peu, désormais fixée au 25 février 2022, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.