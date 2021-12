GRID Legends enclenchera la première dès le 25 février 2022

Présenté durant cet été pendant la dernière conférence EA Play, GRID Legends a fait peu parler de lui suite à cet événement. Mais bonne nouvelle, le développement avance bien, très bien même, puisque Codemasters et Electronics Arts viennent aujourd’hui dévoiler une première vidéo de gameplay tout en annonçant la date de sortie du titre.

Ça bouchonne en février

On apprend donc que GRID Legends devrait arriver le 25 février 2022, car il faut croire que cette période de l’année n’était pas encore assez chargée. Le jeu entre dans sa dernière phase de peaufinage selon le studio, et le titre devrait donc sortir à l’heure.

Cet épisode est décrit comme étant l’opus le plus « connecté » de la série, avec du cross-plateforme et la possibilité de jouer avec jusqu’à 21 amis. Un mode Histoire très développé sera présent, notamment avec l’acteur Ncuti Gatwa dans le premier rôle, tandis que le mode de jeu « Race Creator » vous permettra de créer vos propres courses, avec vos circuits et vos règles. On découvre tout cela dans une toute première vidéo de gameplay de plus de 17 minutes, qui nous apprend les bases de cet épisodes.

GRID Legends sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.