Granblue Fantasy Relink refait surface avec un gros trailer et la promesse de sortir cette année

Comme promis, Cygames a profité du Granblue Fantasy Fes 2022 – 2023 pour enfin donner des nouvelles de Granblue Fantasy Relink son ambitieux jeu d’aventure qui commence peu à peu à devenir une vraie arlésienne. Le studio a voulu nous rassurer puisqu’en plus d’une démo jouable sur place à l’événement, une nouvelle bande-annonce pour le jeu a été publiée dans la foulée, nous confirmant ainsi que Cygames restait optimiste quant à une sortie cette année.

La sortie se confirme un peu plus

Difficile de croire le studio quand on sait que Granblue Fantasy Relink a connu moult report, mais le dernier trailer en date nous assure que le titre devrait bien arriver dans le courant de l’année 2023.

On aimerait cependant bien le croire puisque cette bande-annonce sait assurer le spectacle et nous donne clairement envie de poser les mains sur le jeu. Comme le rapporte Gematsu, le producteur Tetsuya Fukuhara déclare que le développement touche bel et bien à son terme, et que l’équipe s’occupe actuellement de peaufiner les derniers détails. On croise les doigts.

Cette vidéo nous en dit un peu plus sur l’univers du jeu en nous présentant Id, un chevalier qui va visiblement se mettre en travers de la route de nos protagonistes. On a également la confirmation que Narmaya sera jouable, tandis que Cygames a souhaité mettre en avant deux modes de difficulté qui aideront celles et ceux qui ne sont pas à l’aise avec les jeux d’action.

Le premier permettra d’effectuer des combos à l’aide d’un seul bouton ou encore de se soigner automatiquement, tandis que le second ira encore plus loin avec des contrôles simplifiés et la seule nécessité de bouger le stick durant les combats. Un effort d’accessibilité appréciable, pour toucher un plus large public.

Granblue Fantasy Relink est prévu sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous pouvez voir ci-dessous un peu plus de gameplay capturé lors de l’événement.