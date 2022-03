Gotham Knights : Une bêta bientôt accessible pour le jeu ?

Alors que The Batman captive les foules en salles depuis sa sortie au cinéma, Warner Bros Games se dit que c’est peut-être le moment ou jamais de ressortir Gotham Knights de son chapeau. Si son homologue Suicide Squad: Kill the Justice League a eu droit à un report en 2023, ce n’est pas le cas de cet épisode, toujours prévu dans le calendrier de 2022. Et un nouvel élément vient à nous faire penser que le jeu pourrait sans doute réapparaitre sur nos radars très prochainement.

La Bat-Family sort de l’ombre ?

C’est via Reddit que certains utilisateurs ont pointé du doigt le fait qu’une bêta (un playtest) pour le jeu a été repérée sur Steam, avec des traces encore visibles sur SteamDB, qui mentionnent clairement un Gotham Knight Playtest, mis à jour le 4 mars dernier. PC GamesN rapporte par ailleurs que le poids du jeu global aurait aussi fuité, et afficherait 82,41 Go.

Ce n’est pas la première fois que la page Steam de Gotham Knights reçoit des mises à jour, mais avec toutes ces fuites, on espère que le titre est sur le point de redonner de ses nouvelles, que ce soit pour une bêta ou pour simplement nous annoncer sa date de sortie. Peut-être lors d’un PlayStation Showcase, qui sait ?

Gotham Knights est attendu pour cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.