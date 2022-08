Google insiste, non, Stadia n’est pas mort et ne va pas fermer

Depuis que Google a revu ses ambitions à la baisse concernant Stadia, en fermant ses studios internes, on ne peut pas dire que le service remporte un franc succès, même si la technologie est très appréciée par l’industrie. La semaine dernière, des rumeurs annonçant la mort prochaine et quasi immédiate du service se sont fait entendre, mais Google a mis fin aux spéculations en répondant directement aux interrogations des usagers.

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) July 29, 2022