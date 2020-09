Going Under est désormais disponible sur PC et consoles

Le roguelite version Linkedin développé par Aggro Crab, Going Under, est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous aimez les jeux de type roguelite un peu barré et loufoque, vous risquez d’être servi ! Vous pouvez jeter un œil à notre test pour en apprendre un peu plus !

Disponible au prix de 19,99€ sur les différentes boutiques en ligne, Going Under vous plongera dans la peau d’une jeune femme fraîchement recrutée pour un stage en marketing dans une toute nouvelle start-up, prête à lancer sa marque star de soda. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu et vous allez devoir faire le ménage dans les méandres de vieilles start-up ayant fait faillite.

Sous forme de donjons générés procéduralement, vous allez devoir traverser les niveaux et éliminer les différents boss. Et pour le combat, ne pensez-pas vous battre avec des armes conventionnelles : vous ramasserez ce qui traînera, que ce soit des raquettes de tennis, des rames de papiers ou même des agrafeuses. Complètement barré, vous risquez d’y retrouver de nombreuses références aux start-up contemporaines comme Facebook, Tinder ou Snapchat !

Pour rappel, Going Under est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.