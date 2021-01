Going Under : Le roguelite s’offre une mise à jour « Working from Home »

Sorti le 24 septembre sur consoles et PC, Going Under avait agréablement surpris son monde, notamment grâce à son ton décalé et original ou encore à une direction artistique convaincante, comme en témoigne notre test. Cela dit, le titre souffrait d’une durée de vie plutôt courte ce qui, vous en conviendrez, le dessert au vu de son ADN résolument roguelite.

Fort heureusement, Aggro Crab et Team 17 ont souhaité prolonger l’expérience en proposant une nouvelle mise à jour, à paraître dès aujourd’hui sur PC ainsi que le 25 février sur consoles.

La douceur du foyer (?)

Intitulée « Working from Home », l’update semblait prévoir un peu de repos pour notre stagiaire Jackie en pouvant travailler de chez elle. Seulement voilà, il n’en est rien, et un individu ressemblant fortement à un double maléfique va accaparer le temps de notre héroïne, qui va devoir repartir au combat. Au menu, de nouveaux environnements, 11 tenues additionnelles, pas moins de 34 objets supplémentaires, 9 malédictions et 25 compétences inédites à utiliser.

On note également l’arrivée de deux modes de jeu supplémentaires. Tout d’abord, le mode Overtime propose de revisiter les donjons déjà existants à travers l’ajout de sept niveaux de difficultés, où des ennemis apparaissent à des endroits imprévus et où les dégâts reçus sont doublés, par exemple.

Le second s’intitule Imposteur, et vous laisse parcourir les trois donjons principaux du jeu dans un ordre aléatoire. Arriver au bout de ce périple vous permettra d’affronter un boss inédit appelé L’Imposteur, tiens donc.

La mise à jour « Working from Home » de Going Under est donc d’ores et déjà disponible sur PC via Steam ou Epic, et débarquera le 25 février sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.