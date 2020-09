Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Going Under. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Les objectifs et descriptions sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Stage terminé

Obtenez tous les trophées.

Faites connaissance avec vos collègues.

Obtenez le Kawa mana.

Obtenez le Masque toxique.

Obtenez le Necronomicompte.

Présentez vos respects à la boîte coulée.

Obtenez la part du Nexpressorreur.

Obtenez la part du Démonticône.

Obtenez la part du Carcastressé.

Triomphez de Marv promu.

Sauvez le monde ?

Débloquez toutes les compétences.

Terminez le tutorat de Ray.

Terminez le tutorat de Marret.

Terminez le tutorat de Tappi.

Terminez le tutorat de Kara.

Terminez le tutorat de Fern.

Ouvrez 100 cubes de livraison.

Éliminez un Carton glouton.

Subissez les effets de 13 malédictions.

Éliminez un Excavateur avec la Stratégie de repli.

