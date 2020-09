Going Under : Quand la start-up nation part en vrille, notre avis vidéo

Premier titre d’un duo de développeurs tout droit venu de Seattle, Going Under est un roguelite à la troisième personne vous plongeant dans les méandres de start-up ayant fait faillite. Transformés en véritables donjons, ces entreprises seront peuplées d’ennemis en tout genre, prêt à tout pour vous faire la peau. Ces donjons, au nombre de 3, vous permettront d’obtenir des reliques qui seront indispensables à votre entreprise.

Alors qu’une version démo était disponible sur Steam gratuitement depuis quelques semaines, Going Under est sorti depuis le 24 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour l’occasion, nous avons décidé de vous donner notre avis sur cette pépite indépendante, le tout en vidéo. Idéal après la présentation de Drake Hollow !