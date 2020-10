GodFall nécessitera une connexion internet obligatoire pour jouer

Après avoir parlé de ses différentes éditions et nous avoir dévoilé une jolie cinématique, GodFall nous partage plus de détails, mais ces nouveaux renseignements risquent de ne pas plaire à tous. Le jeu de Gearbox nécessitera en effet d’avoir une connexion internet permanente, et ce même en solo.

Pas de connexion, pas de GodFall

On savait déjà que GodFall possède une forte composante coopération, avec un système seamless qui permet aux joueurs d’arriver dans le mondes d’autres joueurs de façon instantanée.

Pour cela, il est naturel qu’une connexion internet soit présente, mais on apprend aujourd’hui que cette connexion sera obligatoire dans tous les cas, même pour les joueurs qui veulent expérimenter l’aventure en solo. De plus, on a la confirmation qu’il faudra bien posséder le PS Plus pour jouer à plusieurs, comme la plupart des autres jeux du marché.

Pour rappel, GodFall sortira le 12 novembre sur PC, puis le 19 novembre sur PS5.