God of War Ragnarok va recevoir un mode New Game + en 2023

Même si a priori aucun DLC n’est prévu sur la feuille de route de Santa Monica Studio pour son God of War Ragnarok, quelques mises à jour ajoutant du contenu sont au programme. Après l’arrivée du tant attendu mode Photo qui permet de photographier les grimaces de Kratos et de son fiston à travers les Neuf Royaumes, placé au tout aussi attendu mode New Game +, pour deux fois plus de Ragnarok.

Un mode prévu pour le printemps 2023

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023! We’ll share more details once we get closer to the release! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 22, 2022

Si vous rêviez de recommencer ce deuxième épisode en conservant toutes vos améliorations afin d’être plus préparé que jamais à la fin du monde, c’est bientôt possible. Le studio a confirmé sur Twitter qu’un mode New Game + était en chemin, même si pour cela, il faudra être patient. Il n’arrivera que durant le printemps 2023, sans plus de date précise pour le moment.

On ne sait pas non plus ce qu’il nous permettra de conserver d’une partie à l’autre, même si on imagine que tout notre inventaire et nos compétences devraient être concernés. De quoi pouvoir permettre à certains de tenter l’aventure dans un mode plus difficile avec de meilleures armes dès le début.

God of War Ragnarök est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.