God of War Ragnarok : Le mode Photo est enfin disponible

Désormais indispensable dans les productions modernes qui souhaitent nous en mettre plein la vue avec des visuels époustouflants, le mode Photo est une fonctionnalité qui plait à beaucoup de monde. Autant dire que la communauté de God of War Ragnarok était forcément déçue d’apprendre qu’il ne serait pas disponible dès la sortie du jeu. Il aura finalement fallu attendre un peu moins d’un moins avant que cette feature ne débarque.

Faites le plein de souvenirs avant la fin du monde

Depuis hier, il vous est possible de télécharger une mise à jour gratuite sur God of War Ragnarok qui ajoute le sacro-saint mode Photo. Vous pourrez donc capturer les plus beaux panoramas des Neuf Royaumes, mais surtout vous amuser à faire des grimaces avec Atreus et son papa devant la caméra, tout en trucidant quelques monstres au passage.

Il sera aussi possible de modifier l’expression d’autres personnages lorsqu’ils sont à l’écran, comme Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Thor et Thrúd. Ce mode se veut être assez complet, avec la possibilité d’ajouter des vignettes, des cadres et tout le confort moderne d’un mode Photo.

God of War Ragnarök est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet écrit.