God of War Ragnarok : Un nouveau synopsis plus complet donne des détails sur le jeu

La machine est désormais lancée pour God of War Ragnarok. Après avoir révélé sa date de sortie, le jeu devrait maintenant se faire de moins en moins discret, avec des informations qui vont enfin arriver concernant les nouveautés de cet épisode. Et puisque les précommandes sont désormais ouvertes, la page du PlayStation Store a été mise à jour, avec des précisions supplémentaires concernant le contexte de cet épisode. Mais gare aux spoilers si vous n’avez pas terminé le jeu précédent.

Que racontera God of War Ragnarok ?

Sur la page du jeu, on peut maintenant lire un nouvel aperçu de ce second épisode, qui, comme on le savait déjà, devrait nous faire voyager à travers les neufs royaumes :

« Fimbulvetr est déjà bien avancé. Alors que les forces d’Asgard se préparent à l’affrontement prophétisé qui détruira le monde, Kratos et Atreus doivent explorer les neuf royaumes en quête de réponses. Au cours de leur voyage, ils découvriront de fascinants paysages mythiques et combattront de terrifiants ennemis, monstres et dieux nordiques. Le Ragnarök se fait de plus en plus menaçant. Kratos et Atreus devront choisir entre leur sécurité et celle des royaumes. »

On retrouve aussi plus loin un autre descriptif concernant le scénario du jeu :

« Atreus part en quête du savoir qui l’aidera à comprendre la prophétie de « Loki » et à trouver son rôle dans le Ragnarök. Kratos doit choisir entre rester paralysé par la peur de répéter ses erreurs ou se libérer du passé pour devenir le père dont Atreus a besoin. »

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.