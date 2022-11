Accueil » Guides » Guide des collectibles | God of War Ragnarök

Comme dans tout bon AAA de grande envergure, God of War Ragnarök propose à ses joueurs et joueuses de trouver toute une pléiade de collectibles au travers de son gigantesque monde composé des 9 Royaumes de Midgard. Disponibles durant votre quête principale ou alors lors de quêtes annexes, ces objets, corbeaux, coffres et autres accessoires peuvent être également trouvés une fois l’aventure terminée grâce à la possibilité de revenir sur vos pas.

God of War Ragnarök regorge donc de choses à trouver et comme certaines sont plutôt très bien cachées, voici un guide complet d’une grande partie des collectibles à trouver dans le jeu. Nous avons préféré les classer par type de collectibles qui seront ensuite séparés par Royaume pour plus de simplicité. Bonne chasse !

Guide des collectibles de God of War Ragnarök

Voici la liste des collectibles à trouver dans God of War Ragnarök ainsi que les liens redirigeant vers les pages dédiées à chaque type de trouvaille.

Si vous voulez en apprendre davantage sur l’univers de God of War Ragnarök, n’hésitez pas à lire notre Test complet sur le jeu ainsi qu’à parcourir notre Guide complet avec toutes les informations à savoir sur la nouvelle production de Santa Monica Studio.