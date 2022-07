Accueil » Actualités » God of War Ragnarok : Le contenu des éditions collectors et une possible date en fuite

God of War Ragnarok ne s’est toujours pas montré cette semaine, au grand dam des fans qui attendaient de revoir la barbichette de Kratos. On nous avait pourtant indiqué que le jeu aurait pu faire parler de lui le 30 juin, mais cela n’est pas arrivé. Tom Henderson, l’un des insiders qui avait appuyé cette théorie, nous révèle alors qu’une annonce était bien prévue, mais que celle-ci a été reportée au dernier moment. Il en profite par ailleurs pour glisser d’autres informations sur les différentes éditions du jeu dans un nouvel article sur Exputer.

Une annonce repoussée au dernier moment

Selon l’insider, PlayStation avait bel et bien prévu de communiquer sur God of War Ragnarok durant ce 30 juin, notamment via un post sur le PlayStation Blog.

Celui-ci ne devait alors simplement que contenir la date de sortie du jeu, ainsi que le détail de ses différentes éditions collectors. Une stratégie de communication qui n’est pas si étonnante pour PlayStation, puisque le groupe avait fait le même chose pour Ratchet & Clank: Rift Apart. Il indique que la page serait prête à être lancée à tout moment, et qu’il suffirait d’un simple feu vert pour qu’elle soit mise en ligne

Henderson souligne aussi que le compte PlayStation Game Size, réputé pour veiller au grain sur les changements du PSN, avait remarqué que la page du jeu avait été mise à jour sur le PlayStation Store le 29 juin dernier, de quoi laisser penser qu’une annonce était bel et bien prévue.

Des collectors divins ?

Pour appuyer un petit peu plus ses propos, l’insider a détaillé ce que l’on pourrait retrouver dans les différentes éditions collectors. Tout d’abord, il y aurait deux éditions différentes, à savoir l’édition Collector et l’édition Jotnar.

Cette dernière comprendrait alors le jeu ainsi qu’une réplique du marteau de Thor, Mjolnir, et ce à l’échelle 1:1. L’édition Collector contiendrait aussi le marteau, mais rajouterait des autres goodies à l’image d’une carte du monde ou encore des badges.

Pour ce qui est de la date, Henderson est un peu plus sur la réserve et ne peut l’affirmer à 100%, cependant, il avance que la sortie serait bien prévue pour le mois de novembre, et que la date du 11 novembre est celle qui est sur toutes les lèvres à l’heure actuelle. Mais il s’agit plus de spéculations qu’autre chose.

On patientera sagement (pas besoin d’aller harceler les membres du studio) jusqu’à une officialisation, même si elle doit arriver bien plus tard cet été.