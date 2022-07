God of War Ragnarok : Voici le contenu des différentes éditions collectors du jeu

L’annonce de la date de sortie de God of War Ragnarok permet à tout le monde de souffler un grand coup. On sait enfin quand Kratos et Atreus seront de retour, et comme Tom Henderson l’avait affirmé, cette annonce ne s’est faite que via un simple post de PlayStation Blog. L’insider avait aussi indiqué que les versions collectors du jeu seraient présentées dans la foulée, et on en a maintenant la confirmation, avec les différents visuels des éditions de God of War Ragnarok.

Que contiennent les différentes éditions de God of War Ragnarok ?

On a donc droit à une longue vidéo d’unboxing pour les différentes éditions de God of War Ragnarok, qui seront donc nombreuses. Sony mise gros sur ce jeu de fin d’année, et par conséquent, les éditions collectors sont à la mesure de l’attente autour du titre. On nous annonce aussi que les précommandes devraient démarrer autour du 15 juillet.

Voici les différents détails à connaître sur toutes les éditions de God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok – Launch Edition

Cette édition spéciale sera réservée à celles et ceux qui précommanderont le titre. Elle donnera simplement accès à une tenue pour Kratos et à un costume pour Atreus :

Le jeu

Une armure « Neige ressuscitée » pour Kratos

Un costume « Neige ressuscitée » pour Atreus

God of War Ragnarok – Edition numérique Deluxe

Cette édition numérique Deluxe sera, comme son nom l’indique, uniquement disponible en dématérialisée, et donnera accès aux éléments suivants :

Le jeu complet God of War Ragnarok pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.

L’armure de Valnoir pour Kratos

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarok

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4

God of War Ragnarok – Edition Collector

On entre désormais dans le vif du sujet avec l’édition Collector de God of War Ragnarok, qui comme les fuites l’indiquaient, contiendra bien une réplique du marteau de Thor. Voici tous les éléments contenus dans l’édition Collector de God of War Ragnarok :

Le jeu (sur PS4 et PS5) en format numérique

Tout le contenu de l’édition numérique Deluxe

Un boîtier Steelbook (disque non inclus)

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm

Un jeu de dés des nains

Réplique de Mjöllnir de 40 cm

God of War Ragnarok – Edition Jötnar

Enfin, l’édition Jötnar sera la plus coûteuse pour God of War Ragnarok, et contiendra les éléments suivants :

Le jeu (sur PS4 et PS5) en format numérique

Tout le contenu de l’édition Collector

Un vinyle de 18 cm avec la musique de Bear McCreary

Un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup

L’anneau Draupnir légendaire

Le jeu de dés de Brok

Une carte en tissu d’Yggdrasil

La mise à niveau PS5 de God of War Ragnarok est-elle gratuite ?

L’arrivée de ces collectors permet à nouveau de faire le point sur la nouvelle politique concernant les mises à niveau PS4 et PS5 de la part de Sony.

Ce qui veut dire que si vous vous procurez l’édition standard God of War Ragnarok sur PS4, vous devrez payer 10 € pour mettre à niveau le jeu vers sa version PlayStation 5.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5