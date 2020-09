God of War PS5 : la phrase du teaser a été dévoilée secrètement en 2019

La suite de God of War a été annoncée il y a quelques temps, mais le jeu tant attendu a été en réalité secrètement dévoilé en avril 2019.

Reminiscing about how crazy the last 6 yrs has been so I thought I would create a GOW BTS THREAD of photos + thoughts. Buckle up, gonna’ be long.😁

It all started out as scribbles and notes on a board and a stack of note cards. Big board image is an early breakdown of the story. pic.twitter.com/a1iZB0SllK

— Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) April 21, 2019