PS5 : Sony s’excuse pour les problèmes d’organisation sur les précommandes

Si vous aussi, vous avez cherché à vous procurer une PS5 dès l’ouverture des précommandes après le dernier showcase consacré à la console, vous savez quelle épreuve cela a été. Entre les stocks qui partent à la vitesse de l’éclair, les bots ou les acheteurs sans scrupules qui essayent déjà de vendre une console qu’ils n’ont pas à un tarif exagéré, il faut bien avouer que l’ouverture des précommandes de la PS5 n’a pas été très bien organisé. Sony le confesse également et s’en excuse ce soir.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020