God Eater 3 : La mise à jour 2.50 est disponible

Voici désormais un peu plus de trois mois que la version 2.20 est sortie et pourtant God Eater 3 continue de nous proposer quelques petites nouveautés. En effet, c’est une mise-à-jour 2.50 qui vient d’être déployée par Bandai Namco, cette dernière étant dévoilée comme étant… la toute dernière que recevra le titre !

Moult ajouts de diverses sortes

Toujours disponible sur PlayStation 4, Switch et PC, God Eater 3 s’apprête donc à voir ses derniers ajouts pris d’assaut par les joueurs. Au programme, nouvelles missions, nouvelles possibilités de personnalisation et quelques corrections. Vous pouvez retrouver la liste de ces ajouts ci-après :

Nouvelles missions dans la section « Extra », avec un nouvel Aragami

Nouveaux épisodes à « Traversing the Past »

Nouvelles missions de certification

Nouvelles missions « Time Attack »

Nouvelles missions challenge

Nouvelles missions d’aide à Gleipnir

Nouvelles missions Crimson Asland

Nouveaux skills

Nouveaux objets de personnalisation : Nouveaux objets pour le slot d’accessoire A Nouveaux objets pour le slot d’accessoire B Nouvelles tenues

Divers bugs ont été corrigés afin d’offrir la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs

Pour rappel, God Eater 3 est sorti en février 2019, et notre test est disponible ici. C’est donc un peu plus d’un an et un mois après sa sortie que le titre nippon connaît sa version finale.