Ghostwire : Tokyo s’illustre dans un nouveau trailer

A l’occasion du très court et décevant State of Play de Sony, Ghostwire : Tokyo, développé par Tango Gameworks, se dévoile dans une nouvelle vidéo.

De l’exorcisme à foison

Cette dernière, qui fait évidemment office de trailer de pré-lancement étant donné que le soft sort ce mois-ci, nous en montre légèrement plus sur l’histoire. Nous prendrons le contrôle d’Akito dans un Tokyo envahi par les démons, et dont le bougre est à la recherche de sa sœur, en grave danger. Pour l’aider dans sa quête, une entité fera équipe avec lui et devra également mettre hors d’état de nuire Hannya, à l’origine de ce désordre.

Comme nous le montre par ailleurs cette nouvelle vidéo, Ghostwire : Tokyo nous plongera dans de l’action pure à base de sorts à lancer sur les démons issus du folklore japonais, que notre héros devra exorciser un par un. Qu’on se le dise, la fluidité des combats est diablement excitante, et il nous tarde d’en voir encore plus sur le soft.

Au passage, notez qu’une préquelle sous forme de visual novel pour le titre est d’ores et déjà disponible sur PC, PS4 et PS5, si vous désirez en savoir plus sur le lore du jeu avant sa sortie officielle.

Pour rappel, Ghostwire : Tokyo sortira le 25 mars prochain sur PC et PS5.