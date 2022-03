Ghostwire: Tokyo s’offre dès maintenant une préquelle gratuite en visual novel sur PS4 et PS5, disponible le 8 mars sur PC

À peine entrés en ce mois de mars 2022 au cours duquel Ghostwire: Tokyo va sortir, celui-ci se dote d’un prélude pour nous faire patienter. Intitulée « The Corrupted Casefile », cette petite expérience est même dès à présent téléchargeable gratuitement sur PS4 et PS5, tandis qu’elle ne sera jouable que le 8 mars sur PC vis Steam et Epic Games Store.

Première plongée dans les mystères de Ghostwire: Tokyo

Présenté comme un visual novel, on se trouve donc loin de l’ADN du jeu de base, qui fait plutôt dans l’action-aventure. Quoi de plus normal puisqu’ici le but est de planter le décor des événements conduisant à la mise en péril de Tokyo, au cours d’une courte aventure durant un peu moins d’une heure.

Le prélude vous laisse rejoindre KK, le chasseur de fantômes, et son équipe de détectives, alors qu’ils font face à une étrange affaire de disparition. Divers choix de dialogues et interactions sont au rendez-vous afin de tisser des liens entre les membres de l’équipe d’investigation et d’en apprendre davantage au sujet de leurs histoires.

On se situe donc bel et bien à l’orée du pitch principal que propose Ghostwire: Tokyo qui, rappelons-le, débarquera le 25 mars sur PS5 et PC via Steam et Epic Games Store. N’hésitez pas à consulter notre aperçu afin d’en savoir un peu plus sur ce titre qui nous a fait forte impression.