Ghostrunner arrivera également sur Switch le 27 octobre

On savait jusqu’ici que Ghostrunner allait bientôt débarquer sur sur PC, PS4 et Xbox One dès le mois d’octobre, mais on ne se doutait pas qu’une version Switch du jeu était elle aussi au programme.

Une version Switch surprise

C’est via un nouveau trailer que cette version du jeu a été annoncée, où l’on peut voir le titre tourner sur la console de Nintendo. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre plus longtemps que les autres pour jouer à cette version Switch, puisqu’elle débarquera en même temps que les versions déjà annoncées.

Ghostrunner sortira donc le 27 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch.