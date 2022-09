Ghostbusters Spirits Unleashed : Nous l’avons revu, ce qu’il faut savoir sur le nouveau jeu multi d’Illfonic

Après l’avoir vu très longuement il y a quelques mois de cela, Ghostbusters : Spirits Unleashed s’est de nouveau laissé approcher à la Gamescom. L’occasion pour nous de tester uniquement le côté chasseur de fantôme. Voici tout ce qu’il faut retenir du titre d’Illfonic.

Le côté Ghostbusters, amusant avec un bon teamplay

Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu’est Ghostbusters : Spirits Unleashed, permettons nous quand même une petite piqûre de rappel. Le soft est jouable en multijoueur, où quatre joueurs endossent le rôle des Ghostbusters, tandis qu’un autre prend le contrôle d’un fantôme afin de semer le trouble sur les diverses maps, représentant les lieux iconiques des films éponymes.

Maintenant que le rappel a été effectué, sachez que nous n’avons eu le temps de jouer qu’un seul round dans la peau d’un Ghostbuster. Avant de nous plonger dans notre seule partie en multijoueur avec les développeurs, nous avons pu faire rapidement un tour dans la caserne des chasseurs de fantôme. Ce QG servira globalement à customiser de la tête aux pieds votre protagoniste, ou bien choisir ses équipements ainsi que lancer une partie, avec évidemment l’option de choisir votre camp.

Une fois la partie lancée, vous retrouverez en tant que chasseur de fantômes votre équipement iconique. En effet, vous aurez à disposition le fameux P.K.E. Meter afin de repérer plus ou moins précisément le fantôme, et il faut dire que le tracking fonctionne plutôt bien. Vous serez aussi équipé du fameux pack de proton pour immobiliser le fantôme, ainsi que le mythique piège à poser par terre, afin d’enfermer l’ectoplasme.

D’ailleurs, enfermer l’entité dans le piège à fantôme lui fait perdre une vie, et donc une rune. Un fantôme dispose de trois runes et s’il les perd toutes et se fait attraper une quatrième fois, c’est le game over pour le joueur qui l’incarne. À contrario, s’il parvient à hanter toute la map en faisant fuir les pnj ou en slimant tout l’espace, ce sera lui qui gagnera la partie. Il faut bien l’avouer, la partie effectuée était bougrement amusante, conviviale, et il y a des chances pour que le soft soit terriblement fun à jouer du côté Ghostbusters comme des fantômes.

Quid de l’équilibrage ?

S’il y a forcément un accroc qui nous a fait tiquer lors de notre partie, c’était l’équilibrage. Effectivement, nous étions parfois surpris de voir que le fantôme pouvait assez facilement nous immobiliser en nous slimant, et nous mettre à terre. Il fallait en général appuyer à répétition sur une touche pour enlever les trop grosses couche de slime. Mais en général, si l’ectoplasme revenait nous enquiquiner, il y a de fortes chances pour qu’il nous mette au tapis, ainsi que nos coéquipiers aux alentours.

Il en va de même pour piéger le spectre. Nous avons pu remarquer qu’il était assez retord de l’enfermer dans le piège à fantômes, le bougre pouvant furieusement se débattre et s’enfuir. Bien évidemment, ce n’est encore une fois qu’une simple impression après une seule partie, et on espère que le titre sera beaucoup plus peaufiné sur l’équilibrage, surtout au niveau de la surpuissance du fantôme face aux Ghostbusters. Mais en dehors de ça, le titre s’est avéré plaisant et surtout amusant à jouer, et c’est le plus important.

Enfin au niveau du contenu, le titre devrait être plutôt honnête. Il y aura quatre types de fantômes à débloquer au fil du jeu mais aussi une belle tripotée de maps, histoire de tenir quand même en haleine les acquéreurs. Qu’on se le dise, le soft devrait donc contenter les joueurs avec certainement un système de levelling pour débloquer de nouveaux équipements et fantômes.

Ghostbusters : Spirits Unleashed sortira le 18 octobre prochain sur PC via l’Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.