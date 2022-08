Le jeu multijoueur Ghostbusters : Spirits Unleashed sortira le 18 octobre

Après avoir développé le sympathique Friday the 13th: The Game, le moins réussi Predator: Hunting Grounds et le plus récent Arcadegeddon, le studio IllFonic revient avec un nouveau jeu multijoueur : Ghostbusters : Spirits Unleashed. Les développeurs restent donc en terrain connu, avec une nouvelle adaptation d’une licence à succès. Annoncé en mars dernier, le jeu vient de trouver une date de sortie fixée au moins d’octobre.

La chasse aux fantômes est bientôt ouverte

En même temps d’annoncer sa date de sortie, Ghostbusters : Spirits Unleashed ouvre également ses précommandes. Pour l’instant, les revendeurs français n’ont pas encore listé la version boîte et les précommandes numériques seront lancées dans l’après-midi, ce 18 août, sur la plupart des boutiques en ligne ou sur l’Epic Games Store.

Les précommandes numériques donneront un accès anticipé à Slimer ainsi que divers bonus, comme un pack de protons, un lanceur de particules personnalisé et des skins. Et oui, vous l’avez bien compris, il y aura bien une édition physique pour le jeu sur consoles de salon.

Rendez-vous le 18 octobre pour la sortie de Ghostbusters: Spirits Unleashed sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.