Aperçu Ghostbusters : Spirits Unleashed – Du 4 contre 1 dans l’univers de SOS Fantômes, c’est prometteur

Après Friday the 13th: the game ou encore Predator: Hunting Grounds qui était moins réussi, Illfonic continue les jeux à licence avec Ghostbusters. Tout fraichement annoncé, le soft prendra une nouvelle fois la forme d’un jeu multijoueur en 4 contre 1. Concrètement, quatre joueurs prendront le contrôle de Ghostbusters, tandis qu’un autre joueur sera dans la peau d’un fantôme jouant les troubles-fêtes. Dans ce premier contact, Ghostbusters peut-il être bien meilleur qu’un Predator: Hunting Grounds ?

Conditions de l’aperçu : Nous avons assisté à une présentation de Ghosbusters en compagnie de deux développeurs du studio Illfonic qui a duré environ 45 minutes. Cela nous a permis de voir du gameplay côté Ghostbusters et côté fantôme dans deux parties multijoueurs distinctes.

Ghostbusters se la joue multi

Avant toute chose, il faut savoir que le jeu était encore en version pré-alpha, ce qui signifie que le titre est encore loin de sortir pour le moment. D’ailleurs, sachez que les développeurs nous ont tout d’abord montré assez brièvement la caserne des Ghostbusters, qui vous permettra entre autres de choisir vos équipements, utiliser un stand de tir pour vous entrainer avec vos pétoires, et vous balader librement dans ce dernier. Bien entendu, nous n’avons pas eu une grosse vision globale de ce QG, mais on se doute que cela servira très certainement à préparer nos persos ou fantômes avant de joindre une partie, ce qui nous parait assez logique.

Il nous tarde d’en voir encore plus en somme, et notez que le soft multijoueur sera jouable en ligne comme en hors ligne. Cela signifie que vous aurez la possibilité de jouer au soft contre l’IA, soit un bon moyen de s’entrainer avant de rejoindre diverses parties contre de vrais joueurs. Les développeurs présents lors de cette présentation ont aussi mentionné que le soft sera aussi cross play, histoire de toucher un maximum de joueurs et d’avoir des serveurs souvent pleins.

Clairement, tout ceci donne l’eau à la bouche, et les développeurs restent encore vague sur le contenu pour le moment. En effet, les développeurs sont restés pour le moins évasifs en ce qui concerne le nombre de maps qui composeront le jeu, et il faudra attendre encore un petit moment avant d’avoir des infos plus concrètes sur ce que proposera le soft en matière de cartes. Ce qui est sûr en revanche, c’est que le soft devrait voir le jour probablement en fin d’année sur PC et les consoles actuelles, sans de réelles précisions.

Ghost VS Ghosbusters

Une fois le QG assez immersif des Ghostbusters montré, les développeurs nous ont dévoilé deux séquences de gameplay soit une dans la peau de l’un des quatre chasseurs de fantômes, et l’autre dans le rôle du fantôme. Dans un match à 4 contre 1, il faut savoir que le but premier des quatre chasseurs de fantômes est tout simplement de capturer le fantôme une bonne fois pour toute, mais aussi l’empêcher de hanter toute la map, et d’effrayer les civils présents sur le lieu, en l’occurrence le musée sur cette séquence de gameplay.

Sur cette première vidéo de gameplay avec le chasseur de fantômes, sachez que cela se déroule en vue FPS. Le bougre était forcément armé du mythique fusil à proton, mais également d’un PKE Meter servant à détecter le fantôme, à le forcer à sortir de sa cachette, et évidemment à l’étourdir pour tenter de le capturer au plus vite. Qu’on se le dise, le gameplay proposé avec le chasseur de fantôme nous a paru assez classique, même si le plaisir de chasser de l’ectoplasme et d’utiliser le fusil à neutron est palpable.

Probablement que le travail d’équipe devrait être primordial afin de s’entraider quand vos alliés se font slimer par le fantôme, voire de calmer la plupart des civils présents sur la map afin d’éviter qu’ils ne s’enfuient pas, et que cela puisse par la suite profiter au fantôme pour mettre à mal les chasseurs d’ectoplasmes.

Vous l’aurez compris, cette phase de gameplay avec les Ghostbusters nous a emballés, même si on attend d’en voir plus en matière d’armes et accessoires à utiliser au fil du jeu et de la progression du joueur. Pour le reste, nous avions enfin le gameplay avec le fantôme. Ici, vous serez cette fois-ci en vue TPS, et son but sera de hanter toute la map, voire de faire fuir tous les civils en leur foutant les jetons afin qu’ils partent. A ce moment là, un timer se déclenchera et vous devrez tenir deux ou trois minutes pour confirmer votre victoire.

Nous avons pu noter que le fantôme, s’il essaie de se faire capturer par les Ghosbusters, peut instinctivement se dégager du piège à fantômes en tapotant une QTE, et se sortir d’un mauvais pas. Qui plus est, le bougre peut posséder tous les objets qu’il désire, et peut balancer des compétences ectoplasmiques sur les chasseurs de fantômes afin de les étourdir, et ainsi s’enfuir pour préparer son prochain coup. D’ailleurs, sachez que le fantôme a trois vies, représentées par trois runes qui sont disséminées sur la map. Vous pouvez les cacher à l’abri des regards des Ghosbusters qui eux, peuvent logiquement les détruire.

Il faut le dire, le gameplay de fantôme semble beaucoup plus grisant et technique que celui du chasseur de fantômes. Néanmoins, le côté fun est présent, et sachez que les développeurs ont beaucoup appris de l’équilibrage à travers leurs précédents jeux, et veulent donner des cartes en main aussi avantageuses du côté du fantôme que des Ghostbusters. Pour l’heure, difficile de jauger si l’équilibrage est au poil mais du peu qu’on en a vu des deux côtés, le titre semble prometteur.

D’ailleurs, on a hâte de voir les autres fantômes à contrôler, qui devraient être aussi drôles que sympathiques à manier. Par contre, on reste pour le moment assez interrogatif sur le système de progression qui n’a pas été vraiment montré, ni le côté personnalisation de l’équipement des fantômes comme des Ghostbusters. Hélas, cela sera forcément une feature que l’on découvrira très certainement dans les mois à venir, donc à voir si le système de jeu sera solide ou non sur la durée.

Un style graphique qui semble enchanteur pour une fidélité sans faille à la licence

Dans l’aspect graphique, le titre nous a semblé quand même abouti rien que pour une pré-alpha. Le soft est soigné sur son moteur graphique, et les développeurs nous ont même affirmé qu’ils s’étaient notamment inspirés des films Pixar et de Spider-Man: New Generation pour confectionner l’esthétique film d’animation assez sympathique et attirante du jeu. La plupart des effets graphiques proposés avaient l’air en tout cas assez cool et le fluidité semblait au rendez-vous. Il n’y a pas à dire, Ghostbusters: Spirits Unleashed fait envie.

Evidemment sachez que le soft bénéficiera sans doute d’une fidélité sans faille aux films. De l’ecto-1 en passant par la caserne des Ghosbusters voire la map du musée qui fait un gros clin d’œil à SOS Fantômes 2, autant dire que les développeurs ont envie de faire plaisir aux fans. Sachez d’ailleurs que des Easter Eggs devraient être de la partie, ce que nous a confirmé l’un des deux développeurs.