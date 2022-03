Ghostbusters: Spirits Unleashed : Le nouveau jeu d’Illfonic s’annonce dans un premier trailer

Illfonic continue son bonhomme de chemin avec les jeux à licence avec l’annonce de son nouveau jeu, Ghostbusters: Spirits Unleashed. Le soft se dévoile dans un premier trailer qui donne vraiment envie.

Quatre Ghosbusters contre un seul fantôme

Sur cette première vidéo de Ghostbusters: Spirits Unleashed, vous pourrez voir que le soft prendra la forme d’un FPS pour le côte Ghostbusters, et TPS pour le joueur qui contrôlera seul son fantôme contre les quatre chasseurs. Le but des Ghostbusters sera d’ailleurs de capturer le fantôme avant qu’il ne puisse hanter toute la map et faire partir les civils en leur faisant peur.

Concernant le fantôme, il devra justement hanter les lieux, faire partir les civils et surtout protéger ses trois runes, qui font office de trois chances de réapparition s’ils se fait capturer. Notez par ailleurs que le titre ne sera pas solo mais bien multijoueur en ligne comme en hors ligne, ce qui signifie que vous pourrez jouer au jeu contre l’IA.

Au rayon du système de jeu, votre fantôme aura à disposition des compétences ectoplasmiques à balancer sur les Ghostbusters pour les étourdir ou les ralentir, en sus de pouvoir posséder n’importe quels objets ou se cacher dans ceux-ci. Pour les chasseurs, ces derniers auront évidemment les iconiques pièges à fantômes, PKE Meter, mais aussi le mythique fusil à proton.

Au passage, notez que le jeu d’Illfonic sera également cross-play, ce qui fait que les joueurs et joueuses PC et consoles pourront donc se croiser en ligne.

Il faut bien l’avouer, Ghostbusters: Spirits Unleashed, pour une pré-alpha est bougrement accrocheur, comme nous vous le précisons dans notre tout premier aperçu, et pour l’heure, le soft est prévu pour le quatrième trimestre 2022 sur PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.