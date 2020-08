Ghost of Tsushima : Aucune microtransaction pour le mode multijoueur

Annoncé hier à la surprise générale, le mode multijoueur « Legends » de Ghost of Tsushima offre une occasion inattendue de prolonger l’expérience que nous propose l’exclusivité PlayStation, le tout à plusieurs et surtout : gratuitement. Ce dernier point est important et les développeurs comptent bien le rappeler.

Un futur garanti sans microtransaction

Nous sommes en plein dans une époque où il faut bien se frotter les yeux lorsqu’il n’y a aucun frais supplémentaire à dénombrer afin de bénéficier pleinement du contenu d’un jeu, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un titre multijoueur. C’est d’ailleurs ce qu’on aurait pu attendre de Sony afin de fructifier au maximum le succès de Ghost of Tsushima. Cependant, le géant nippon et Sucker Punch ne l’entendent pas de cette oreille, et les développeurs n’ont pas hésité à faire part de leur volonté de mettre à disposition un contenu entièrement gratuit :

« Il n’y a pas de microtransactions dans Ghost of Tsushima: Legends, et nous n’avons absolument pas prévu de les intégrer. Tout le contenu déblocable s’obtient en jouant. »

Bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter au maximum de l’extension multijoueur sans avoir à débourser de précieux deniers.

Ghost of Tsushima: Legends alimentera gratuitement le contenu du jeu de base cet automne sur PlayStation 4.