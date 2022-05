Genshin Impact : Yelan montre ses capacités dans un trailer jazzy

La version 2.7 de Genshin Impact s’est faite attendre, mais elle arrivera enfin demain matin. Cette mise à jour apportera tout un tas de nouveautés avec des événements inédits, mais surtout une nouvelle bannière mettant en vedette Yelan, prochain personnage 5 étoiles du jeu, qui sera de type Hydro et qui manipulera un arc. On a déjà pu découvrir une facette de son caractère et de son histoire dans un précédent trailer, mais une nouvelle vidéo vient nous montrer un peu plus ses capacités in-game.

Let’s roll the Dice

C’est donc sur fond de saxophone, sur une ambiance très « casino », que Yelan s’occupe de deux trois pilleurs de trésors et nous montre qu’elle est la reine des renseignements à Liyue.

On voit un peu mieux en action ses capacités élémentaires, comme sa « Ligne vitale persistante », qui lui permet de courir à grande vitesse et de marquer les ennemis en chemin avant de les faire exploser. Son « Dé exquis des profondeurs » restera quant à lui sur le terrain pour appliquer des dégâts Hydro très régulièrement, même si vous changez de personnage.

