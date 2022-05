Genshin Impact : Yelan se présente dans une nouvelle vidéo

La version 2.7 de Genshin Impact sortira enfin dès la semaine prochaine, après avoir eu droit à un léger retard assez inhabituel pour le studio derrière le jeu, qui est lié à la situation sanitaire compliquée en Chine. Cette nouvelle mise à jour mettra en avant deux héroïnes inédites, Yelan et Shinobu, et c’est aujourd’hui la première qui se présente à travers une vidéo dédiée et quelques détails parus sur le site officiel du jeu.

Le fantôme Hydro

Cette nouvelle combattante 5 étoiles Hydro est perçue comme un fantôme, alors qu’elle travaille au Bureau des affaires civiles de Liyue. Elle est vue comme étant une sorte d’agent du chaos, qui change de camp à l’envie et qui semble être assez insaisissable.

Côté gameplay, son attaque élémentaire « Ligne vitale persistante » lui permet de courir à grande vitesse et de marquer les ennemis, avant de les faire exploser pour infliger des dégâts Hydro. Son attaque la plus puissante, « Dé exquis des profondeurs » inflige des dégâts de zone avant d’invoquer un dé qui va régulièrement attaquer les ennemis aux alentours avec des dégâts Hydro.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.