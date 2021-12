Genshin Impact termine l’année en présentant Yae Miko, prévue pour la version 2.5

Alors qu’on s’apprêtait à partir sur le chemin du réveillon et à passer à l’année 2022, miHoYo avait encore une dernière chose à nous dire en 2021. La version 2.4 de Genshin Impact n’arrivera que mercredi prochain, mais comme on pouvait s’y attendre, le studio a décidé de teaser dès maintenant la version 2.5 avec la présentation de Yae Miko.

Yae Miko enfin jouable en 2.5

« J'ai été témoin de la majesté de la Kitsune dans la forêt sous le clair de lune. Sa forme n'arrêtait pas de changer, révélant l'inconnu et l'invisible. » Raiden Ei

◆ Yae Miko ‧ Frivolité ingénieuse

◆ Guuji du Sanctuaire de Narukami

◆ Électro

◆ Divina Vulpes#GenshinImpact pic.twitter.com/t3ONxrXTqF — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 31, 2021

Yae Miko n’est pas vraiment un nouveau personnages pour celles et ceux qui ont effectué les quêtes d’Inazuma. La prêtresse du Sanctuaire de Narukami sera cependant jouable dès la version 2.5, et miHoYo nous offre ici plus de détails sur le personnage, key art à l’appui. Comme on le savait déjà, le personnage sera de type Electro, et a priori, il s’agira là du seul personnage de cette version 2.5 (désolé pour celles et ceux qui voulaient voir Ayato).

Son gameplay sera dévoilé lors du stream de présentation de la version 2.5, qui aura lieu dans 4 à 5 semaines environ. D’ici là, on pourra découvrir Shenhe et Yun Jin dans la version 2.4.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus. Et cette fois-ci, on se dit vraiment bonne année, et bon réveillon !