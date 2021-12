Genshin Impact : Tout savoir sur la version 2.4 (Shenhe, Yun Jin, reruns, nouvelle zone, primo-gemmes…)

Histoire de bien commencer l’année 2022, Genshin Impact va passer en version 2.4 avec une nouvelle mise à jour qui apportera beaucoup de contenu en plus. Le stream de présentation vient de s’achever et a levé le voile sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines en jeu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.4 de Genshin Impact.

Une toute nouvelle zone à Inazuma : Enkanomiya

On pensait qu’Inazuma était maintenant complétée, mais une nouvelle zone secrète vient d’être révélée. Pour la trouver, il faudra plonger en plein cœur de l’île de Watatsumi, afin de découvrir Enkonomiya, une zone mystérieuse bien différente de tout ce que l’on a connu dans la région. Cette zone ne sera pas temporaire, mais bien fixe, et contiendra de nouveaux challenges, des coffres en plus et bien d’autres choses.

Il sera possible de passer du jour à la nuit en activant un mécanisme au sein d’une tour, et de nombreux puzzles seront présents. Elle abritera les ruines d’une ancienne civilisation, avec de nouveaux ennemis au programme. C’est aussi là qu’on rencontrera un double boss Cryo-Electro.

Les nouveaux personnages, les reruns et les costumes

On le savait déjà, Shenhe sera la prochaine héroïne 5 étoiles à rejoindre le jeu. Ce personnage sera de type Cryo et maniera une lance, et semble à première vue se destiner à être un personnage de soutien, notamment pour les équipes Cryo.

On découvre également Yun Jin, qui sera quant à elle un personnage 4 étoiles de type Géo, toujours avec une lance, qui ara une compétence élémentaire basée sur le contre, comme Beidou, tout en boostant les attaques normales de l’équipe.

Ces deux personnages arriveront sur la même bannière, dès le début de la mise à jour, tout comme le rerun de Xiao. Pour la deuxième partie de la version 2.4, c’est Ganyu et Zhongli qui seront de retour. Ce qui fait donc 4 personnages 5 étoiles à obtenir durant cette mise à jour 2.4.

Une nouvelle lance 5 étoiles, probablement parfaite pour Shenhe, sera également présente dans une nouvelle bannière d’armes. N’oublions pas les costumes pour Ningguang et Kequing.

Le premier sera gratuit en effectuant les quêtes des événements (avant d’être payant), et le second demandera quant à lui de mettre la main au portefeuille.

Les événements de la version 2.4

Tout d’abord, une nouvelle quête d’Archon sera présente, avec le retour de la Chambre de Jade, avec le retour du fameux dieu qui a attaqué le port de Liyue. Shenhe et Yun Jin auront visiblement une grande importance dans cette nouvelle quête. On pourra retrouver Yun Jin dans une nouvelle quête d’escapade, tout comme Ningguang.

Cette version signera aussi le retour du Festival des Lanternes de Liyue, avec des événements liés à du craft de feux d’artifices. Une autre activité demandera de jouer avec des ombres chinoises au cours d’un mini-jeu. Il faudra aussi collecter des objets à travers des camps de pilleurs de trésors ou via des défis à bateau.

Ce festival mettra aussi en avant un nouveau boss, et bonus non-négligeable, en accomplissant certains défis, vous pourrez obtenir un personnage 4 étoiles de Liyue gratuitement, dont Yun Jin.

10 voeux seront offerts, comme l’année dernière, et un autre événement de combat avec des potions à crafter sera présent. Un autre événement avec les tanuki d’Inazuma permettra de gagner plusieurs récompenses en les prenant en photo.

Les codes primo-gemmes

Comme à son habitude, miHoYo a dévoile trois codes à entrer en jeu durant les prochaines 24 heures afin d’obtenir des récompenses, notamment des primo-gemmes. Voici les codes à entrer :

SA7V2DRZGAU5

PSNVJURZZSD9

5SPDKV8ZHBFV

Quand la version 2.4 de Genshin Impact sera t-elle disponible ?

La version 2.4 de Genshin Impact sera disponible dès le 5 janvier 2022, probablement aux alentours des 4 heures du matin. Lorsque la mise à jour sera terminée, tout le monde recevra normalement 600 primo-gemmes minimum en guise de compensation pour la maintenance sur le jeu.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.