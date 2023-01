Genshin Impact : La version 3.4 est désormais disponible, Dehya et Mika arrivent en 3.5

La nouvelle année commence bien pour les joueurs et joueuses de Genshin Impact puisque le jeu a aujourd’hui droit à une nouvelle mise à jour majeure avec sa version 3.4. Cette update est d’ores et déjà disponible et permet à la communauté de découvrir deux nouveaux personnages jouables en plus d’une zone inédite au sein de Sumeru, tout en s’attendant à fêter le festival des lanternes de Liyue.

Alhaitham se prépare à engloutir vos économies

Si le retour de Xiao et l’arrivée de Yaoyao sont certainement attendus, c’est Alhaitham qui devrait affoler le compteur de primo-gemmes pour cette mise à jour.

Le personnage 5 étoiles Dendro est enfin jouable (à condition d’avoir la chance de l’obtenir dans sa bannière), et on a droit à une nouvelle vidéo pour nous présenter toutes ses capacités en détails.

Une version 3.5 qui se précise

Dehya ‧ Crinière ardente

Mercenaire affranchie du désert#GenshinImpact pic.twitter.com/AB1guvCjcm — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 16, 2023

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus de cette nouvelle mise à jour, miHoYo nous tease déjà la version 3.5 à venir dans une poignée de semaines.

Ce sont donc bien Dehya et Mika qui seront disponibles en tant que nouveaux personnages jouables pour cette mise à jour, la première étant de type Pyro tandis que le second est un personnage Cryo. Ces deux-là sont déjà apparu dans le jeu, surtout Dehya qui est un personnage important de la quête de Sumeru, mais leur bannière n’arriveront que dans quelques semaines.

Mika ‧ Coordonnées du givre clair

Arpenteur de l'Ordre de Favonius#GenshinImpact pic.twitter.com/A9AowLnIBx — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 16, 2023

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.