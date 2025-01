Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 5.4 du jeu (Yumemizuki, nouveaux événements…)

Retour à Inazuma le temps d’un bon bain

Après l’apothéose de la guerre à Natlan, place à un peu de détente au sein des sources chaudes d’Inazuma. C’est là-bas que se concentreront les événements de cette version 5.4 de Genshin Impact avec une quête liée au personnage de Yumemizuki Mizuki. On peut cependant voir que cette nouvelle mission fera réapparaitre quelques visages bien connu de la région, à commencer par Yae Miko et la Shogun Raiden.

Les bannières de la version 5.4

Un seul personnage inédit est au programme de cette version 5.4 et il s’agit bien entendu de Yumemizuki Mizuki. Une nouvelle héroïne 5 étoiles avec un catalyseur et de type Anémo, qui pourra utiliser sa compétence élémentaire pour se déplacer facilement en planant, avant de lancer son attaque ultime qui inflige des dégâts Anémo tout en laissant des objets sur le terrain, qui peuvent soit faire des dégâts de zone, soit soigner vos alliés.

Yumemizuki Mizuki sera sur la première bannière de la mise à jour, aux côtés de Sigewinne. Notez cependant qu’après la version 5.5 du jeu, Yumemizuki Mizuki sera l’un des personnages 5 étoiles pouvant être invoqué sur la bannière standard du jeu. Pour la deuxième moitié de la version 5.4, Furina fera son retour sur les bannières d’invocations, au même titre que Wriothesley.

Les événements de la version 5.4

Les événements de la version 5.4 seront donc principalement centrés sur la région d’Inazuma, comme l’événement principal nommé « Les Contes Enchantés du Festival Mikawa ».

Plusieurs mini-jeux seront disponibles ici, dont un qui mettra en scène des labyrinthes et des défis de plateformes en 2D, tandis qu’un autre vous demandera de résoudre des puzzles via des ponts à créer. On retrouvera également le mini-jeu Akitsu Yuugei (une sorte de squatch), qui aura droit à quelques nouveautés. Participer à tout cela vous donnera accès à plusieurs récompenses, dont une nouvelle lance 4 étoiles.

Un autre événement nommé « Contes de voyageur : Chapitre d’anthologie » nous donnera quelques nouvelles des personnages jouables du jeu, comme Zhongli, Hu Tao et compagnie. Chacun aura une petite anecdote à vous raconter si vous parvenez à les trouver.

Place ensuite aux combats avec « Royaume de la vaillance trempée », où vous devrez traverser 25 arènes dont la difficulté augmentera au fur et à mesure. Et cet événement pourra être joué en coopération si vous le souhaitez. On retrouvera également un événement centré sur la pêche, là encore en multijoueur. Enfin, une autre activité nous proposera de jouer les monteurs d’un film en gérant plusieurs photographies à remettre au bon endroit.

Les codes primo-gemmes

Le live de présentation de cette version 5.4 a été l’occasion d’obtenir des codes bonus pour obtenir des primo-gemmes, qui ne sont valables que pendant quelques heures.

GISpecialProgram54

Mizuki0212Mizuki

AisaBathhouse

Quand sortira la version 5.4 de Genshin Impact ?

Cette mise à jour 5.4 de Genshin Impact sera disponible dès le 12 février prochain. Une maintenance aura lieu durant la matinée du même jour et vous recevrez des primo-gemmes en guise de compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.