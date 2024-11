Genshin Impact sort aujourd’hui sur Xbox en même temps que la mise à jour 5.2

Explorez le monde de Teyvat sur Xbox

Cette version Xbox Series est assez inattendue mais elle arrive enfin aujourd’hui en ce 20 novembre. Si vous jouez sur la console de Microsoft, vous pourrez donc découvrir le monde de Teyvat dans ce free-to-play qui offre des centaines d’heures de jeu en perspective, surtout si vous débutez une nouvelle partie aujourd’hui.

Au fil des mises à jour, HoYoverse a fait en sorte que le jeu soit un peu plus accueillant pour que les personnes qui prennent le train en marche ne soient pas déboussolés, mais il vous faudra tout de même un sacré temps de jeu afin de rattraper les personnes les plus assidues sur le titre (et ce n’est pas grave, le jeu étant surtout orienté solo).

Cela coïncide également avec l’arrivée de la version 5.2 du jeu, qui permet d’obtenir les nouveaux personnages que sont Chasca (5 étoiles) et Ororon (4 étoiles). On y découvre également une nouvelle zone au sein de la région de Natlan, ainsi qu’une nouvelle quête d’Archon et des événements qui vont venir rythmer les prochaines semaines.

Et si vous débutez votre partie aujourd’hui, n’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur Genshin Impact afin d’en savoir plus.