Genshin Impact : Scaramouche change de nom et arrivera en 3.3, tout comme la nouvelle venue Faruzan

La version 3.2 de Genshin Impact arrive cette semaine, ce qui veut dire que le studio derrière le jeu est déjà prêt à nous dire qui seront les prochains personnages à arriver dans la version 3.3 du titre. Cette nouvelle mise à jour mettra donc en vedette deux nouveaux personnages, tous les deux de types Anemo, à savoir Faruzan et le Nomade, autrement dit le célèbre et tant attendu Scaramouche.

Scaramouche sera enfin jouable

Apparu dans les toutes premières versions du jeu, Scaramouche est un personnage qui a été extrêmement demandé par la communauté au fil des mois. Il arrive enfin en tant que personnage jouable via la 3.3, mais avec un petit relooking au passage et un nouveau nom.

Il ne faut donc plus l’appeler Scaramouche, mais le Nomade, et ce changement de nom s’accompagne d’une nouvelle apparence. Il troque également sa vision Electro pour de l’Anemo, et nul doute que la version 3.2 nous en apprendra un peu plus sur comment le personnage en est arrivé là.

L’autre personnage inédit de cette version 3.3, c’est Faruzan. Il s’agit aussi d’un personnage Anemo, que l’on avait encore jamais vu jusqu’ici. Elle est décrite comme étant le Ténor de l’Haravatat, et accueille des étudiants qui ont besoin d’aide pour leur apprendre tout ce qu’elle sait.

Le jeu de cartes arrive bientôt

L'Invocation des Sept : JCC est un mode PvE casual dont toutes les cartes pourront être acquises par le jeu. Il n'y aura pas de récompenses pour le PvP. Vous pourrez inviter différents personnages et PNJ à jouer, ainsi que vos amis pour vous amuser.#GenshinImpact pic.twitter.com/23vqbdt01o — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 31, 2022

Autre nouveauté de la 3.3, l’arrivée du jeu de cartes. Nommé « L’Invocation des Sept : JCC », ce mini-jeu est présenté avant tout comme un mode PvE, sachant que toutes les cartes pourront être obtenues en jouant.

Aucune récompense ne serait au programme pour le PvP, histoire d’éviter toute polémique potentielle autour d’un pay-to-win on imagine. On a ici un meilleur apercu de quelques cartes que l’on pourra collectionner.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.