Genshin Impact : Le président de miHoYo révèle de nombreuses informations dans une interview

Genshin Impact continue son petit bonhomme de chemin en surfant sur un succès mondial et prévoit apparemment de grandes choses pour la suite. Via une interview de Cai Haoyu, président de miHoYo, nous apprenons des informations intéressantes sur la suite et le studio en lui-même.

Créer un monde virtuel avec plusieurs millions de personnes à son bord d’ici 2030

Grâce à une interview du président de miHoYo par 16P, un média chinois (et traduit par un utilisateur de Twitter, AE Entropy), nous avons droit à de nouvelles informations sur le statut actuel du studio et de la direction qu’il prendra sur le long terme.

Il précise tout d’abord que le staff a doublé tous les ans entre 2014 et 2020 pour atteindre aujourd’hui 2 400 employés. L’équipe derrière Genshin Impact est composée de 700 d’entre eux sachant que le studio entretient toujours son précédent jeu mobile, Honkai Impact 3rd. Genshin Impact nécessite par ailleurs des coûts pharamineux pour que les joueurs aient régulièrement accès à du nouveau contenu.

Alors que la création du titre a nécessité 100 millions de dollars de budget, il demanderait aujourd’hui 200 millions de dollars par an en coût de développement selon les estimations du président de miHoYo. Toutefois, le studio chinois n’a pour l’instant rien à craindre du côté de ses finances puisqu’il a brassé 400 millions de dollars de revenus rien qu’en deux mois grâce à Genshin Impact. On imagine que le nombre a bien gonflé depuis.

Les chinois ne comptent pas non plus se reposer sur le gacha pour se développer puisque l’entreprise veut au moins sortir un nouveau jeu tous les 3/4 ans. Il prévoit en outre de créer un centre de recherche et développement en Amérique du nord. Sans oublier une déclaration pleine d’ambition, celle de « créer un monde virtuel entier en 2030 avec plusieurs millions de personnes à son bord« . miHoYo aurait-il pour projet de faire une sorte de MCU avec ses licences ? L’avenir nous le dira.

En attendant la prochaine grosse mise à jour de Genshin Impact, vous pouvez retrouver nos nombreux guides sur le jeu que l’on met à jour très régulièrement.