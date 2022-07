Genshin Impact : Voici les premières images de la région de Sumeru

Le live stream de la version 2.8 de Genshin Impact a été riche en informations, avec de nouveaux événements à découvrir ainsi qu’un personnage 4 étoiles inédit, Heizou. Mais forcément, puisque l’on approche de la fin de toute l’histoire liée à Inazuma, tous les yeux sont braqués sur la 3.0 et sur la sortie de la région de Sumeru, la nouvelle zone majeure du monde ouvert du jeu. HoYoverse a donc décidé de nous offrir un premier aperçu de Sumeru, histoire de distancer un peu les leaks autour du jeu, de plus en plus nombreux.

La région de Sumeru se présente

Voici donc un peu moins d’une minute de vidéo, avec un premier teaser officiel de la part de HoYoverse, qui nous montre à quoi ressemblera la région de Sumeru. On peut donc y voir beaucoup de verticalité avec une zone qui nous embarquera dans la jungle tropicale, sans doute avant de nous mener à une partie plus désertique dans le futur. On y voit aussi pour la première fois la statue d’Archon de cette région.

On le sait, l’arrivée d’une nouvelle région est toujours très importante dans le jeu, puisqu’elle apportera une nouvelle version du Voyageur/Voyageuse ainsi que plein de nouveaux personnages, et il faut s’attendre à ce que le prochain live de présentation mette l’accent sur la présentation complète de cette version, prévue plus tard cet été.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.