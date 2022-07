Genshin Impact : Tout savoir sur la version 2.8 (Heizou, skins Diluc et Fischl, teaser Sumeru…)

Alors que les leaks autour d’une mise à jour ultérieur envahissent déjà les réseaux sociaux, HoYoverse doit toujours nous communiquer ce qui nous attend pour la version 2.8 de Genshin Impact. C’est désormais chose faite avec un live qui nous a révélé plein d’informations, quand bien même la plupart d’entre elles avaient fuité quelques heures auparavant, mais on sait maintenant à quoi s’attendre avec cette nouvelle mise à jour, placée sous le signe de l’été, et qui fera écho à la version 1.6 du jeu.

Retour sur les îles de la Pomme dorée

On pouvait s’y attendre, cette mise à jour estivale marquera le retour des îles de la Pomme dorée, une zone temporaire apparue l’été dernier, juste avant l’arrivée d’Inazuma.

Mona, Fischl, Kazuha et même Xinyan sera au coeur des nouveaux événements de ces îles, qui ont un peu changé depuis la dernière fois, avec l’apparition de domaines qui semblent être liés à chacun des personnages.

Kazuha revient, et Shikanoin Heizou débarque

Pour ce qui est des personnages mis en avant dans cette mise à jour, on remarquera le retour de Kazuha, l’un des personnages les plus convoités du jeu, qui était justement apparu lors de la version 1.6.

Son rerun était très attendu, et il sera bien de retour dans le première bannière de personnages qui arrivera dès le début de la version 2.8.

Et il sera justement accompagné par le nouveau personnage 4 étoiles de cette mise à jour, Shikanoin Heizou, qui nous vient lui aussi d’Inazuma. Ce détective de la commission Tenryou sera un porteur de catalyseur, mais pas comme les autres, puisqu’il utilisera ses poings et ses pieds pour se battre. Heizou sera présent sur la même bannière de Kazuha, dès la mise à jour 2.8.

On retrouvera aussi Klee comme bannière alternative à celle de Kazuha, et Yoimiya sera au coeur de la bannière de la deuxième partie de la version 2.8.

Deux nouveaux skins, Diluc et Fischl

Comme on pouvait s’y attendre, cette mise à jour nous présente deux nouveaux skins pour le jeu. C’est cette fois-ci Diluc et Fischl qui ont droit à un traitement de faveur, avec deux costumes à découvrir.

Celui de Fischl sera un costume 4 étoiles, et pourra être débloqué gratuitement en participant aux divers événements liées aux îles de la Pomme dorée. Après la version 2.8 du jeu, il sera disponible dans la boutique en échange de 1680 primo-gemmes.

Celui de Diluc est le premier skin 5 étoiles du jeu. Il change l’apparence du personnage, mais aussi les effets visuels de ses attaques, avec des flammes plus sombres, tandis qu’il a aussi droit à une nouvelle animation lorsqu’il est inactif. Ce skin sera payant, et un peu plus cher que les autres.

Les nouveaux événements

On aura tout d’abord une toute nouvelle quête d’histoire, qui mettra largement en avant Kazuha et son passé, avec Heizou qui sera dans les parages, puisque les deux ont l’air de se connaître.

Par ailleurs, on pourra apprendre à mieux connaître ce dernier, puisqu’une escapade centrée sur Heizou sera également au programme.

Le plus gros événement de cette 2.8 sera « Séjour estival à la mer », qui sera une combinaison entre des choses à faire dans les domaines des personnages et des mini-jeux, avec plein de récompenses à obtenir dont le skin de Fischl (à travers la recherche de conques). On retrouvera même des défis à bord du bateau.

Un autre événement coopératif aura lieu, « Exercice réminiscent », où l’on devra protéger des plateformes flottantes en sautant de l’une à l’autre et en exterminant les ennemis autour, tout ça sans tomber dans l’eau.

Diluc sera aussi au cœur d’un nouvel événement avec quelques récompenses à obtenir, qui mettra en avant le nouveau skin du personnage (qui ne sera donc pas gratuit).

Enfin, un événement demandera de résoudre des énigmes avec des mécanismes suite à la demande d’une personne en provenance de Fontaine.

Les codes en entrer

Comme d’habitude, ce live nous a permis d’avoir accès à trois codes à entrer en jeu pour obtenir des primo-gemmes et des objets in-game :

DTNVKAWBWSF5

WANVJAFAXTER

HA6C2AFBXSZV

Ces codes ne sont valables que quelques heures seulement, n’hésitez donc pas à les entrer le plus vite possible.

Un premier aperçu de la nouvelle région de Sumeru

En guide de dernière surprise, on a bien eu droit à un premier aperçu de la toute nouvelle région du jeu, Sumeru. Cette nouvelle zone arrivera en 3.0, donc plus tard cet été, et nous présentera une jungle luxuriante à découvrir, des palmiers et une ambiance plutôt tropicale.

Quand sera disponible la version 2.8 de Genshin Impact ?

La version 2.8 de Genshin Impact sera disponible dès le 13 juillet prochain, très tôt dans la matinée. Vous pourrez obtenir des primo-gemmes en compensation de la maintenance qui va être effectuée ce jour-même.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.