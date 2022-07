Genshin Impact : Découvrez les personnages de la 3.0 et de Sumeru, ainsi que les membres des Fatui

La version 2.8 de Genshin Impact sera disponible cette semaine, mais comme d’habitude, on peut découvrir un aperçu de l’update qui suivra via les comptes officiels du jeu sur les différents réseaux sociaux. Et la prochaine mise à jour est très importante, puisqu’il s’agira de la version 3.0, qui apportera une toute nouvelle région à explorer, Sumeru. Si les leaks ont permis à beaucoup de monde de voir ce que nous réservait cette région, on en a aujourd’hui un aperçu un peu plus officiel avec les trois nouveaux personnages qui seront ajoutés dans cette update, à savoir Collei, Dori et Tighnari.

Voici les premiers personnages de Sumeru

On commence donc par Collei, qui est donc l’une des premières héroïnes Dendro du jeu. Si vous suivez un peu le webcomic Genshin Impact, vous connaissez peut-être déjà Collei, qui est apparue plus jeune dans l’histoire, et qui est proche d’Amber. Comme son amie, Collei maniera un arc, et se présente comme la Garde forestière d’Avidya, aux côtés de Tighnari.

Ce dernier est brigadier forestier et est lui aussi l’un des premiers personnages Dendro du jeu. Son design est particulièrement différent des autres personnages, mais on sait encore peu de choses sur lui.

Enfin, on peut faire la rencontre de Dori, une marchande ambulante de Sumeru qui possèderait tout ce dont on aurait besoin pour voyager dans la région. Pas de Dendro ici, puisque Dori est équipée d’une vision Electro.

Les Exécuteurs des Fatui se rassemblent

Mais ce n’est pas tout, puisque une nouvelle vidéo a été publiée, dans laquelle on aperçoit Collei, mais surtout les fameux Exécuteurs des Fatui. Attention tout de même, si vous n’avez pas effectué l’histoire d’Inazuma, cette vidéo comporte des spoilers.

On y voit donc pour la toute première fois le design de certains des Exécuteurs, qui viendront sans aucun doute nous barrer la route à un moment donné dans la quête principale. L’occasion d’y revoir aussi ce cher Tartaglia, ainsi que le rapport des Fatui avec Scaramouche, tout en découvrant la menace qui pèse sur Sumeru.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.