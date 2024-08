Genshin Impact : On a pu essayer la version 5.0 en avance pour découvrir la région de Natlan

La région la plus colorée du jeu

La version 5.0 de Genshin Impact a déjà été présentée en long et en large et les habitués du monde de Teyvat doivent déjà être au courant de tout le programme qui les attend. Il nous restait cependant à découvrir la région de Natlan de nos propres yeux pour savoir si le dépaysement était bien au rendez-vous. Il n’a suffit que de quelques minutes pour se rendre compte que c’était bien le cas.

Chaque nouvelle région de Genshin Impact dispose de sa propre ambiance qui lui permet de se distingue des autres, et Natlan suit ce même chemin. Elle a le mérite de proposer d’entrée de jeu différents biomes qui sont les chefs-lieux des différentes tribus de cet endroit du monde, avec une de l’eau, une autre de la montagne et une dernière qui aime prendre de la hauteur. Ainsi, chaque village se distingue des autres et, contrairement aux autres régions où l’on pouvait retrouver une ville centrale servant de capitale, aux côtés de villages annexes plus anecdotiques, Natlan est moins centralisée. On retrouve tout de même l’arène centrale qui sert de lieu de rendez-vous pour l’intrigue principale et on a maintenant hâte de découvrir les autres tribus dans les futures mises à jour.

Après la région aquatique de Fontaine, place ici à des grandes falaises qui sont totalement différentes de celles de Liyue. On y retrouve des peintures colorées qui donnent un peu plus de vie aux décors tandis que les grandes étendues vertes ne manquent pas non plus. Visuellement, l’effet est réussi, mais ce ne sont pas les yeux qui sont les plus flattés. Ce sont nos oreilles. On le répète sans arrêt, mais Genshin Impact dispose d’une bande-son aussi gigantesque qu’incroyable. Natlan ne fera certainement pas tâche ici grâce à ses différentes ambiances sonores « tribales » et plus de thèmes chantés qu’auparavant.

Le déplacement réinventé

Avec sa mise à jour 5.0 et ces décors assez détonants, HoYoverse a voulu repenser les mécaniques de traversée. C’était déjà le cas avec Sumeru et ses lianes ainsi que sur l’exploration sous-marine de Fontaine, mais le jeu introduit ici des animaux qui peuvent servir de « montures », avec de gros guillemets puisque vous vous transformez en ces animaux. Vous ne pourrez cependant les dégainer qu’à certains endroits puisqu’elles sont placées devant des falaises ou des zones qui sont d’ordinaire longues à traverser.

Trois créatures étaient à notre disposition : une qui nous permettait de nager sans contrainte dans l’eau ; une deuxième qui permettait de se mouvoir sous-terre et dans les falaises ; et une dernière pouvant s’accrocher à des points spécifiques comme les lianes de Sumeru. Se déplacer devient ainsi plus agréable et c’est pourquoi la version 5.0 introduit des défis de traversée qui vous apprennent à découvrir ces nouveautés.

On aurait forcément préféré avoir un outil qui nous permette de faire cela n’importe où et n’importe quand. Pour combler cela, cette mise à jour donne aussi accès à trois nouveaux personnages qui disposent justement des mêmes mécaniques. Mualani invoque un requin pour se déplacer, notamment sur l’eau ; Kachina invoque une foreuse qui lui sert de véhicule et qui peut escalader les parois ; et Kinich peut se la jouer Spider-Man en invoquant des lianes.

Avant de savoir si ces personnages s’inséreront comme il faut dans la méta, il convient d’abord de dire qu’ils sont très agréables à utiliser dans le monde ouvert. Ils disposent tous d’une jauge qui se remplit au fur et à mesure et qui invoque leur pouvoir de traversée directement lorsqu’il arrivent sur le champ de bataille. Et si Mualani semble être la plus puissante du trio, Kachina est aussi agréable à utiliser en combat tout comme Kinich, qui peut locker un ennemi et glisser autour de lui en le mitraillant avant de lancer une grosse attaque avec un dragon en pixels qui lui sert de tourelle. Trois personnages qui sont donc très uniques dans Genshin Impact.

Ce premier contact était évidemment trop court pour en dire plus et il vous faudra attendre le 28 août pour la découvrir chez vous, date à laquelle la mise à jour sera disponible dans Genshin Impact. Nul doute que c’est à cette date que beaucoup relanceront le jeu pour découvrir toutes les nouveautés de cette version 5.0.