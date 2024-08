Genshin Impact : Tout savoir sur la version 5.0 (Natlan, personnages, date, primos…)

Natlan, la nouvelle région

Qui dit nouvelle version majeure, dit l’ajout d’une nouvelle région. Natlan est la prochain Nation de Teyvat qui sera intégrée et sera représentée par Murata, l’Archon Pyro. Une région sous le signe des dragons et qui se situe à l’ouest du désert de Sumeru. Cette nation abrite six tribus principales, telles que les enfants des échos, Êtres des canopées et Peuple des sources et va se composer de paysages variés, allant de falaises abruptes aux sources claires.

Pour l’instant, nous ne pourrons pas entièrement explorer la zone, comme c’est souvent le cas lors de l’ajout d’une région. Cependant, on apprend une bonne nouvelle pour les nouveaux joueurs et nouvelles joueuses : HoyoVerse pense aux personnes qui rejoignent l’aventure quatre ans après son lancement, avec la possibilité de commencer cette région seulement après avoir terminé les quêtes principales de Mondstadt et en atteignant le niveau d’aventure 19. Il faudra tout de même avoir avancé un peu plus pour poursuivre la quête d’Archon.

Personnages de la version 5.0

Très logiquement, de nouvelles bannières et personnes font leur apparition. La 5.0 va commencer avec l’arrivée de Mualani, nouveau personnage hydro 5 étoiles, qui aura droit à sa propre bannière. Kachina accompagnera cette première phase en tant que nouveau visage issu de Natlan, un personnage Géo 4 étoiles. Kaedehara Kazuha fait quant à lui son retour pour la seconde bannière du moment, personnage Anémo déjà bien connu.

Pour la seconde phase qui arrivera dans quelques semaines, c’est Kinich qui sera mis à l’honneur, également nouveau personnage cette fois-ci de l’élément Dendro. L’Archon Electro sera au cœur de l’autre bannière retour.

De nouvelles façon de se déplacer

Parmi les ajouts majeurs de cette version, il y aura de nouvelles possibilités pour se mouvoir. Avec l’arrivée des sauriens, de nouvelles créatures spécifiques à Natlan, on pourra surfer et aller plus vite dans l’exploration. HoyoVerse nous illustre ça avec un trailer couplé à des scènes de la vie réelle, comme la glisse sur l’eau rapprochée à du skateboard.

Les tepetlisaures sont des sauriens taillés pour creuser des tunnels et escalader des falaises, ce sont des compagnons de choix pour les Enfants des échos, la tribu établie à l’intérieur du canyon. Les yumkasaures peuvent s’élancer dans la direction choisie et facilement atteindre les hauteurs. Ils ont élu domicile auprès des Êtres des canopées, une tribu vivant suspendue aux parois d’immenses falaises. Quant aux koholasaures, ils peuvent se déplacer rapidement sur l’eau et le phlogistique liquide, ce qui explique qu’on les retrouve aux côtés du Peuple des sources, près de la mer.

Le niveau de monde passe à 9

Parmi les changements qui vont impacter l’exploration, le niveau du monde maximal a été augmenté : il sera alors possible de le passer au niveau 9, ce qui augmentera le niveaux des ennemis normaux, élites et les boss d’environ dix niveaux. En conséquence, les récompenses seront meilleures, avec un taux d’obtention amélioré et la possibilité de récupérer à minimum 3 matériaux d’amélioration de personnage (contre 2 à 3 auparavant).

Les autres nouveautés

La suite n’est pas exhaustive, mais en vrac, cette version apportera d’autres ajouts. En plus de la possibilité de poursuivre la quête d’Archon et d’une série de quêtes liée aux nouveaux personnages, on aura l’ajout de nouveaux repères pour trouver plus rapidement les produits régionaux sur la carte et la possibilité d’y mettre plus de marqueurs, la table de synthèse ajoutera 8 sets d’artéfacts qu’on pourra obtenir par échange à l’Offrande Mystique, une limite réhaussée pour la Sérénithéière et d’autres petits changements au niveau des interfaces et des menus.

Une vidéo animée Vers la flamme de Natlan

Le studio chinois semble avoir pris le temps de bien optimiser sa communication autour de l’annonce de sa 5.0 et a aussi dévoilé une courte vidéo animée. Celle-ci n’annonce rien de spécial mais nous propose un tour d’horizon de cette région avec une belle séquence d’animation qu’il serait vraiment dommage de manquer.

Tous les codes primo-gemmes et bonus anniversaire

Voici les codes temporaires distribués durant le live qui permettent d’obtenir des récompenses, dont des primo-gemmes :

2SMTYV59TLFD

7SMTGV59BLXH

8T4TGDLRA5E5

A l’approche de l’anniversaire du titre, le studio chinois va aussi proposer des récompenses, avec l’habituel événement de connexion quotidienne mais aussi 1600 primo-gemmes à récupérer directement dans la messagerie. Deux gadgets exclusifs appelés « Spirifeu premier-né » et « Boîte-daboum » seront offerts, et il sera possible de récupérer un personnage 5 étoiles gratuitement parmi une liste réduite.

Quand sortira la 5.0 de Genshin Impact ?

En tout cas, c’est une région que l’on a hâte de découvrir, entre ses beaux paysages et l’arrivée de ces adorables créatures. La mise à jour 5.0 de Genshin Impact sera disponible le 28 août 2024 en début de journée.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu si vous débutez.