Genshin Impact : miHoYo enregistre des revenus records

On vous parlait récemment d’une interview du président de miHoYo et de l’avenir du studio. Nous n’avions cependant pas d’information sur les finances même si l’on se doutait bien que c’était la grande forme pour le moment grâce Genshin Impact. Nous en avons aujourd’hui une meilleure idée.

Des revenus colossaux

D’après le site chinois Gamelook (via gamesindustry.biz), qui était présent lors d’un discours en ligne adressé aux anciens de l’université Jiao Tong de Shanghai (et non ouvert au public), Cai Haoyu a révélé que miHoYo avait engrangé 774 millions de dollars de recette en 2020 (5 milliards de Yuan). Cela n’a toutefois pas encore été confirmé officiellement par la compagnie.

Des revenus qui auraient donc doublé grâce à l’énorme succès de Genshin Impact. Une prouesse d’autant plus impressionnante que le titre est sorti fin septembre 2020. Bien entendu, miHoYo peut également compter sur Honkai Impact 3rd, mais rappelons que le gacha en monde ouvert avait rapporté 400 millions de dollars durant les deux premiers mois rien que sur mobiles. On comprend donc mieux l’augmentation conséquente des effectifs ainsi que des ambitions exprimées par le co-fondateur.

Alors que le festival des lanternes est bientôt terminé, les joueurs regardent déjà vers l’horizon pour s’essayer à du nouveau contenu. En attendant la prochaine grosse mise à jour de Genshin Impact, vous pouvez retrouver nos nombreux guides sur le jeu.