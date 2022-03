Genshin Impact : Ayato, Venti, zone du Gouffre… Tout savoir sur la version 2.6

La version 2.5 de Genshin Impact n’était pas des plus passionnantes, mais la version 2.6 était tout de même très attendue pour ses nouveautés. On savait déjà qu’Ayato serait la star de cette prochaine update, et le stream de présentation a permis de mettre en lumière tout ce qui arrive dans la mise à jour, à commencer par la zone tant attendue du Gouffre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.6 de Genshin Impact.

Inazuma ouvre ses portes au monde

Cette version 2.6 promet tout d’abord d’ouvrir la région d’Inazuma aux autres personnages du monde. Ainsi, on retrouvera Venti, Klee ou même Albedo au sein d’Inazuma, maintenant que la frontière est de nouveau ouverte.

On peut donc s’attendre à de nouvelles quêtes qui seront notamment liées à un festival qui aura lieu à Inazuma, avec d’autres personnages en provenance de cette région.

Ayato et bannières de la version 2.6

Forcément, le stream s’est beaucoup attardé sur Ayato, le grand frère d’Ayaka, qui aura droit à sa propre quête d’histoire dans la foulée. Ce personnage 5 étoiles maniera donc une épée à une main et sera de type Hydro.

Il pourra tenir une posture dans laquelle il déclenchera une série d’attaques rapides de type Hydro tout en restant immobile. Son déchaînement élémentaire permettra de créer une zone Hydro autour de lui et d’infliger des dégâts sur la durée, comme Ganyu.

Ayato sera disponible dans la première bannière de cette version 2.6, et sera accompagné par Venti via une double bannière. L’Archon Anemo revient donc pour la troisième fois (au grand dam de Kazuha), et sera suivi par Ayaka, qui sera présente dans la bannière de la deuxième partie de la version 2.6.

Côté armes, tout ce que l’on sait pour le moment, c’est que l’épée à une main signature d’Ayato, nommée Lune ondulante de Futsu, sera disponible en tant que 5 étoiles.

On aura aussi droit à deux nouveaux sets d’artéfacts, qui augmenteront tous les deux l’attaque de nos personnages en tant que sets 2 pièces.

Le Gouffre se dévoile avec une nouvelle quête d’Archon

L’attrait principal de cette version 2.6 est la mise en place d’une nouvelle zone : le Gouffre. Visible sur la carte depuis la sortie du jeu, cette zone pourra enfin être parcourue et se divisera en deux parties.

La première sera en surface, accessible depuis la carte principale tandis que la seconde partie concernera les profondeurs, visibles sur une autre map, comme Enkanomiya.

Ces profondeurs cacheront de nombreux secrets et l’éclairage sera moindre dans cette région, c’est pourquoi vous trouverez une lanterne (« Adjuvant de pierre de lumen ») que vous pourrez améliorer en cherchant de nouveaux collectibles dans cette zone, comme les Agates pourpres de Dosdragon. Une nouvelle arme 4 étoiles sera aussi offerte en récompense ici.

Cette zone servira aussi de théâtre pour la réunion entre notre avatar et Dainsleif, puisqu’une nouvelle quête d’Archon (« Requiem des profondeurs résonnantes ») importante sera disponible. Elle fera alors progresser l’histoire principale du jeu.

Tous les événements de la version 2.6

Comme dit précédemment, la version 2.6 de Genshin Impact sera tout d’abord centrée sur le festival Irodori d’Inazuma, qui réservera de nombreuses activités à effectuer. En récompense, vous pourrez même obtenir un exemplaire de Xingqiu gratuitement.

Ce sont ensuite non pas un, mais deux événements centrés sur la photo qui auront lieu, et qui vous demanderont de prendre des clichés d’endroits précis à certains moments de la journée ou de la nuit. Un autre événement centré sur le jardinage avec la réalisation de pots de fleurs permettra aussi de voir si vous avez la main verte, tandis qu’un événement centré sur la fabrication de recettes (avec une quête donnée par un personnage de Sumeru) vous donnera l’occasion d’effectuer quelques QTE.

Le Théâtre mécanique fera ensuite son retour avec quelques nouveautés, notamment des modifications de règles et surtout un temps de partie qui sera raccourci, étant donné que cela avait tendance à un peu traîner en longueur.

On revient ensuite à des événements centrés davantage sur le combat, avec une activité qui permettra d’effectuer des duels entre notre avatar et des samouraïs. Ici, pas de compétences élémentaires, juste vous et votre épée. Et pour rendre le tout plus passionnant, un système de parade sera exceptionnellement mis en place ici.

Plus tard, un autre événement aura lieu, cette fois-ci en équipe, avec des personnages prêtés pour l’occasion, où il faudra effectuer deux équipes de quatre pour combattre divers ennemis, en s’aidant de bonus.

Quand la version 2.6 de Genshin Impact sera t-elle disponible ?

Cette mise à jour 2.6 sera disponible dès le 30 mars prochain, aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures avant, et 600 primo-gemmes seront distribuées en tant que compensation.

Voici d’ailleurs les codes primo-gemmes distribués lors du stream :

AB7CKBVQULE5

3TPUKSV8C5X9

UT7C2TD8C5ZD

Attention, ces codes ne sont malheureusement valables que quelques heures seulement.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.