Genshin Impact sortira le 28 septembre prochain sur PC, iOS et Android

Après une dernière phase de bêta il y a peu, Genshin Impact date enfin le lancement de sa version définitive.

Impact imminent

Bonjour, Chers Voyageurs !

Le moment est enfin arrivé ! Nous sommes heureux de vous annoncer que :

Genshin Impact sortira le 28 septembre sur PC, Android et iOS ! Et les événements de préinscription ont déjà commencé, rendez-vous sur le site : pic.twitter.com/bFNBTk9qV5 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) August 18, 2020

Le gatcha RPG de miHoYo sortira donc officiellement sur PC, iOS et Android le 28 septembre prochain. Pour rappel, il s’agit d’un titre free to play reprenant le système de nombreux jeux mobiles où l’on obtient des personnages et/ou des équipements par tirages. La particularité du titre est qu’il offrira un énorme environnement à explorer avec de nombreuses inspirations provenant de Breath of the Wild ou encore de la série Tales of.

Toutefois, il ne se résume pas qu’à cette simple description car le titre se révèle être bien plus qu’un clone. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à notre aperçu de la bêta en juillet dernier sur PS4. D’ailleurs, la sortie de Genshin Impact sur la console de Sony est toujours d’actualité mais elle se fera par la suite (aucune date précise n’a encore été donnée). On imagine que le studio règle les petits soucis de performances que l’on avait d’ailleurs remarqué durant la bêta.

Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire sur les différents supports cités, à savoir PC, iOS et Android.