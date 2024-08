Et dans quelques années sur Switch

Sorti en 2020, Genshin Impact a été une vraie surprise. Le gacha en monde ouvert a rapidement su captiver une large audience, galvanisant toute une communauté aujourd’hui encore très fidèle. Alors que l’on attend la nouvelle version 5.0 pour dans quelques jours, Hoyoverse a fait plus que survoler sa nouvelle région dans sa bande-annonce de la conférence Gamescom : une nouvelle plateforme a été dévoilée.

Genshin Impact sortira effectivement sur Xbox Series le 20 novembre 2024. Une date et c’est à peu près tout. Quid du contenu ? On imagine que les joueurs et joueuses Xbox auront directement droit à la dernière version en date et pourront donc se plonger dans un contenu déjà immensément gargantuesque. Rappelons que le jeu est déjà jouable sur PC, PS5, PS4, iOS, Android en tant que free-to-play, et que la nouvelle région de Natlan sera disponible dans quelques jours.