Genshin Impact : Des skins ou des nouveaux personnages dataminés ?

Dans un peu moins d’une semaine, Genshin Impact va connaître sa première grosse mise à jour avec la version 1.1, qui apportera de nouvelles quêtes mais aussi plus de personnages jouables. Comme on peut s’en douter, le casting va encore s’étoffer dans les prochains moins, et les datamineurs ont trouvé des fichiers qui indiqueraient la présence de 8 nouveaux personnages, mais l’image qui va de pair avec laisse plutôt penser qu’il s’agit là de skins inédits, si cette dernière est vraie. Comme d’habitude, ces informations sont à prendre avec des pincettes.

Vrai dataminage ou nouveau fake ?

Dans un post Reddit, relayé par Forbes, on peut donc voir cette nouvelle image qui montre 8 modèles de personnages. Chaque personnage est ainsi détaillé selon les fichiers trouvés dans le soi-disant dataminage, avec de gauche à droite :

Hu Tao : se bat à la lance avec l’élément Pyro

Mimi : se bat avec un catalyseur avec l’élément Hydro

Yunjin : se bat avec une lance avec l’élément Geo

Yaoyao : se bat avec un catalyseur avec l’élément Dendro

Sayu : se bat à la claymore avec l’élément Anemo

Kazuha : se bat à l’épée avec l’élément Anemo

Rosalia : se bat à la claymore avec l’élément Cryo

Shenli : se bat à la lance avec l’élément Cryo

Un dernier personnage, Tohama, est également listé comme un utilisateur de lance Pyro. La plupart de ces personnages proviendraient de la région d’Inazuma, ce qui laisse à penser qu’ils n’arriveraient pas avant au moins la mise à jour 1.2, voire 1.3. Cependant, malgré ces détails, les modèles 3D montrés ressemblent plutôt à des skins de personnages existants qu’à des personnages inédits.

Celle décrite comme Hu Tao ressemble à s’y méprendre à Amber, Mimi à la Voyageuse et ainsi de suite. C’est pourquoi il pourrait plutôt s’agir de nouveaux skins à venir, plutôt que de personnages inédits. Là encore, il faut être prudent, surtout en regardant l’historique des soi-disant dataminages sur le jeu. Il pourrait très bien s’agir d’une image trafiquée, couplée à de mauvaises informations. Il faudra probablement attendre encore quelques semaines pour avoir le fin mot de l’histoire.