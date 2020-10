Deuxième niveau de l’île N. Sanity de nos jours, Pic N. Sanity cachera en son sein une gemme cachée. Nous allons vous détailler via ce guide comment la récupérer et, surtout, à quel endroit exactement elle se situe.

Où se trouve la gemme cachée dans le niveau Pic N. Sanity ?

Ce niveau sera l’occasion pour vous de découvrir le tout premier niveau course poursuite de ce nouvel opus de Crash Bandicoot. Une fois que votre course poursuite commence, il va falloir être réactif, le diamant se situera juste sur la gauche de l’écran, quasiment au tout début de la course poursuite.

Voilà, vous avez récupéré une autre gemme cachée et votre chemin vers le platine commence tout doucement ! N’hésitez pas à jeter un œil à notre guide sur les gemmes cachées qui sera mis à jour régulièrement.