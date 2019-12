Gears Tactics n’aura ni de mode multijoueur ni de microtransaction

Officialisé à l’E3 2018, Gears Tactics n’a pas forcément fait beaucoup parler de lui depuis. Le jeu de stratégie au tour par tour dans l’univers de Gears n’a finalement lâché que quelques images, puis des séquences de gameplay et enfin une date de sortie confirmée lors des Game Awards. Cette fois, on a quelques précisions sur son orientation.

Une aventure qui sera complètement solo

Certes, on n’en doutait pas trop, mais Gears Tactics sera bien un jeu résolument solo. Rod Fergusson, CEO du studio The Coalition qui officie derrière le jeu, s’est exprimé sur Twitter : « Pour ceux qui demandent, Gears Tactics est un jeu solo et n’a pas de microtransactions. Même de nature cosmétique. Tout est à gagner dans le jeu ».

C’est simple, court et concis : pas de composante multijoueur ou d’achat en jeu, on profite de la campagne et voilà. C’était déjà ce qui avait été présenté au cours de l’E3 2018, mais au moins, plus aucun doute désormais. On rappelle au passage que Gears Tactics sortira le 28 avril sur PC puis un peu plus tard sur Xbox One.