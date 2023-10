Gangs of Sherwood : Le concept en 60 secondes, une démo jouable et les précommandes ouvertes

C’est quoi Gangs of Sherwood ?

Développé par Appeal Studios (Outcast) et édité par Nacon, Gangs of Sherwood est un titre coopératif, que vous avez peut-être aperçu à l’AG French Direct. A quelques semaines de son lancement, le jeu refait les présentations, notamment avec une vidéo de 60 secondes tout pile. Celle-ci fait le tour du propriétaire, en rappelant qu’il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs. Le tout se déroule dans un univers alternatif de Robin des Bois auquel on y aurait ajouté de la fantasy.

Frère Tuck, Marianne, Petit Jean et Robin doivent ainsi parcourir différents niveaux, sur une structure assez proche d’un Warhammer Vermintide 2 (mais en vue à la troisième personne) pour réussir divers objectifs. Si le concept vous plait, bonne nouvelle : une démo est d’ores et déjà accessible sur Steam dès ce soir. L’occasion de tester quelques parties, seul ou à plusieurs.

Par ailleurs, les précommandes sont également lancées. Aussi bien sur les stores numériques que chez les habituels revendeurs puisqu’une édition physique est bien prévue. Listée à 39.99€ sur PC et 49.99€ sur consoles, vous la retrouverez à Micromania ou encore la Fnac. Rappelons que la sortie finale de Gangs of Sherwood est fixée au 2 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et nous aussi on vous avait proposé une présentation complète.