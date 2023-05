Gangs of Sherwood : Le jeu d’action coopératif Robin des Bois de Nacon nous présente son univers en vidéo

Une histoire revisitée et un monde repensé

Andrea Di Stefano et Michael Defroyennes, respectivement game director et directeur artistique sur ce projet, ont donc pris la parole à l’occasion d’une nouvelle vidéo afin de présenter plus en détails l’univers du jeu et la réinterprétation du lore de Robin des Bois qu’effectue le studio.

Si l’on retrouvera bien les héros et vilains typiques de cette légende, le jeu s’arrêtera aussi sur des personnages plus annexes, comme Alan A Dale, la prieure de Kirkless ou encore Guy de Gisbourne.

Dans Gangs of Sherwood, même si l’on retrouvera des lieux connus comme Locksley ou la forêt de Sherwood, sans parler de Nottingham, Robin des Bois et ses comparses vivront dans un monde bien plus avancé que celui de l’histoire que l’on connaît, qui tient plus de l’univers science-fantasy que du médiéval.

Andrea Di Stefano nous explique justement quelle est la cause de tout cela :

« Ces nouvelles avancées ont été permises par le Cœur de Lion, une pierre singulière rapportée des Croisades permettant d’altérer le métal et de lui conférer des propriétés magiques. Ces progrès fulgurants ont entraîné une révolution des transports mais aussi de la façon dont la guerre se déroule, et dans notre cas, ils impactent tout particulièrement les combats, la façon dont les personnages interagissent avec les ennemis, les pouvoirs qu’ils peuvent déclencher, ce qui donne lieu à des batailles explosives et spectaculaires. »

Gangs of Sherwood arrivera donc à l’automne 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.